Campenaerts: “Als Dowsett mijn uurrecord afpakt, plan ik een nieuwe aanval”

Op zaterdag 12 december valt Alex Dowsett in Manchester het werelduurrecord aan van Victor Campenaerts. De 32-jarige Brit moet meer dan 55.089 meter afleggen als hij Campenaerts wil onttronen. “Hij staat voor een zware opdracht”, zo concludeert die laatste in gesprek met Het Nieuwsblad.

Campenaerts vestigde het uurrecord vorig jaar op hoogte in het Mexicaanse Aguascalientes, Dowsett zal het over een maand proberen op een laaglandbaan in Manchester. Het kwam voor Campenaerts niet als een verrassing. “In de voorbije Giro d’Italia hadden we het nog over het uurrecord. Het is een beetje dubbel. Ik kom goed overeen met Alex.”

“Ik mag hem graag, maar ik kan ook niet te veel tips geven. Het is namelijk een concurrent die mijn grootste prestatie als wielrenner kan wegnemen. Als hij mijn record pakt, plan ik op korte termijn een nieuwe aanval”, aldus Campenaerts, die Dowsett zeker niet wil onderschatten. “Ik denk dat hij 50% kans heeft om het record te breken. Ik ben wel blij dat iemand het eindelijk aandurft.”

Luchtdruk

“Alex staat echter wel voor een zware opdracht. De luchtdruk maakt of breekt een uurrecordpoging. Ik ben geen klimatoloog, maar in Mexico is de luchtdruk elke dag quasi constant. In België of het Verenigd-Koninkrijk schommelt de temperatuur dag na dag. Als hij op 12 december pech heeft en er is een hoge luchtdruk, dan zal het vrees ik een onmogelijke poging worden.”

Een voordeel voor Dowsett is wel dat hij zijn eigen materiaal mag kiezen. “Dat is wel een groot voordeel”, aldus Campenaerts, die niet vreest voor een verpulvering van zijn uurrecord. “Dat zou wel een beetje pijnlijk zijn, maar daar geloof ik eerlijk gezegd niet in. Alex staat voor een zware uitdaging. Het zou triestig zijn voor mij mocht dat niet zo zijn.”