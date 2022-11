Cameron Scott versierde WorldTour-contract dankzij podiumplek Ronde van Overijssel

Cameron Scott is een van de aanwinsten van Bahrain Victorious voor 2023. Dat de 24-jarige Australiër een tweejarig contract bij het WorldTour-team kon tekenen, is deels te danken aan zijn prestatie in een Nederlandse koers. Na zijn tweede plaats in de Ronde van Overijssel (1.2) “begonnen de gesprekken echt”, vertelt hij aan Cyclingnews.

Zijn tweede plaats in de Ronde van Overijssel was niet het eerste wat Scott liet zien. De voormalig baanwielrenner, die in 2020 besloot alles op de weg te zetten, won in 2018 al een etappe in de Tour of Qinghai Lake. Ook was Scott al eens criteriumkampioen van Australië en won hij een rit in de Ronde van Nieuw-Zeeland.

Europa

“Het leek echter alsof het niet uitmaakte wat ik in Australië deed, het was nooit genoeg. Maar toen ik overkwam naar Europa was één resultaat voldoende. Ik hoefde niet eens te winnen”, doelt Scott op zijn tweede plek in de Ronde van Overijssel. In Rijssen werd hij in de sprint van een uitgedund peloton geklopt door Coen Vermeltfoort. Joren Bloem mocht als nummer drie mee het podium op.

“Na dat eerste resultaat in Europa ging het heel snel. Bahrain Victorious was gelijk erg geïnteresseerd. Ik werd ingevlogen om wat testen te doen en ze waren blij met de resultaten. Binnen twee weken kon ik tekenen.”

Sprinttrein

Voor Scott, die de afgelopen twee seizoenen voor ARA Pro Racing Sunshine Coast reed, was het een enorme opluchting om toe te treden tot een profploeg. Het was iets waar hij naar eigen zeggen al een aantal jaar tegenaan hikte. “Maar ik denk dat ik nog veel te leren heb. Ik denk dat ik in eerste instantie in de sprinttrein kom. Vervolgens bekijk ik het wedstrijd per wedstrijd, het is afwachten welke progressie ik boek. Ik weet echt nog niet precies welk type renner ik ben, dus dat wordt ook een leerrijk proces.”