Cali ontvangt derde ronde Track Nations Cup

De kalender van de UCI Track Nations Cup is rond. Nadat eerder werd bevestigd dat de eerste twee manches van de voormalige Wereldbeker in Glasgow en Milton worden gehouden, is Cali (Colombia) het derde oord waar de baanwedstrijden plaatsvinden.

Het is voor het tweede jaar op rij dat de Track Nations Cup neerstrijkt in het Velódromo Alcides Nieto Patiño, dat in 1971 werd geopend en in 2007 werd gerenoveerd. In 2014 werden hier de wereldkampioenschappen ook al een keer georganiseerd. De wedstrijden staan gepland voor donderdag 7 juli tot en met zondag 10 juli.

UCI Track Cycling Nations Cup 2022

Glasgow (21-24 april)

Milton (12-15 mei)

Cali (7-10 juli)