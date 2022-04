Caleb Ewan wint oplopende sprint in Ronde van Turkije, Danny van Poppel derde

De zesde etappe van de Ronde van Turkije is gewonnen door Caleb Ewan. De Australische sprinter van Lotto Soudal was na een etappe van ruim 200 kilometer de snelste op een oplopende aankomst in Eceabat, voor Jasper Philipsen en Danny van Poppel.

De eerste kopgroep van de dag ontstond in meerdere schuifjes, maar de poging van een vijftal met onder meer Alessandro Santaromita en Ahmet Örken bleef echter niet vooruit. Een nieuwe aanvalspoging van Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma), Onur Balkan, Batuhan Özgür (beiden Sakarya BB), Edgar Nieto (Spor Toto) en Julian Borresch (Saris Rouvy Sauerland) kreeg wel de ruimte van het peloton.

Klassieke chasse patate

Het vijftal kreeg meer dan drie minuten voorsprong van het peloton. Daaruit was nog wel Spor Toto-renner Oguzhan Tiryaki ontsnapt. Het lukte de Turk echter niet om de aansluiting te maken. Daarop besloot de ploeg om Nieto af te laten zakken uit de kopgroep, maar ook samen bleek het een onmogelijke missie voor de ploegmaats. Zij werden snel in de kraag gevat.

Op 40 kilometer van de finish brak het peloton even in stukken toen op een grote brug de wind vrij spel had, maar alles kwam nadien weer bij elkaar. Het verschil met de kopgroep, waar Özgür het tempo van Repa, Balkan en Borresch niet meer kon volgen, ging door die schermutselingen wel snel naar beneden. Negen kilometer voor de meet volgde een algemene hergroepering.

Ewan houdt Philipsen en Van Poppel af

Het peloton bereidde zich daarna voor op de oplopende finale van ongeveer vier kilometer richting de finish in Eceabat. Het Israel-Premier Tech van Patrick Bevin nam het heft in handen, maar ook Lotto Soudal liet zich van voren zien. De trein van de Belgische ploeg koos het juiste moment en zette Ewan goed af.

Ewan kon laat aan zijn sprint beginnen en hield zo de opkomende Danny van Poppel achter zich. Voor de Australiër betekende het zijn tweede ritzege van deze ronde. Van Poppel kreeg bij BORA-hansgrohe de voorkeur boven Sam Bennett en sleepte een derde plaats uit het vuur. Jasper Philipsen kwam van ver en veroverde de tweede plaats, want hij drukte zijn wiel net voor Van Poppel over de meet.

Patrick Bevin hoopte met bonificaties dichter bij klassementsleider Eduardo Sepúlveda te komen, maar hij strandde op de vierde plek en viel buiten de boni’s. De Argentijn blijft leider met 11 seconden voorsprong op Bevin. Jay Vine is derde in het klassement met 25 seconden achterstand op Sepúlveda.