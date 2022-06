Caleb Ewan wil Parijs halen: “En daar de sprint winnen”

Caleb Ewan wil Parijs halen. De Australiër wist in zijn carrière slechts twee grote rondes uit te rijden, maar is van plan om die teller de komende Ronde van Frankrijk op drie te zetten. “Als ik gezond blijf, wil ik Parijs zeker halen. En daar de sprint te winnen, elke sprinter wil er als eerste over de streep komen”, zegt Ewan op het persmoment van zijn ploeg Lotto Soudal.

“Ik heb geen grote ronde meer afgewerkt sinds 2020, alleen al voor mijn benen zou het goed zijn om uit te rijden. Ik heb veel gefocust op het klimmen om er echt door te geraken”, vertelt Ewan, die natuurlijk niet alleen bezig is met uitrijden. Hij komt naar de Tour om te presteren, in de massasprints. “Ik wil winnen. Er zijn niet zoveel kansen als vorig jaar. Maar er zijn zeker nog vijf à zes mogelijkheden op een sprint. En als ik goed kan meeklimmen, dan zelfs iets meer. Ik moet sowieso elke kans grijpen.”

Lead-out

In het verleden won Ewan al vijf Touretappes, maar dit jaar kan hij niet beschikken over enkele belangrijke renners in zijn sprinttrein. Jasper De Buyst, Roger Kluge en Rüdiger Selig staan niet op de startlijst. Ewan heeft echter vertrouwen in de renners die er wel bij zijn om hem te ondersteunen. “Ik heb veel vertrouwen in de jongens van mijn lead-out. Zij zijn zeer sterk”, aldus The Pocket Rocket. Hij heeft onder anderen Reinardt Janse van Rensburg als loods.

“Het is het beste team dat we kunnen brengen, maar we moeten onze tactiek een klein beetje wijzigen. Het belangrijkste wat zij moeten doen is mij op een kilometer van de meet in een goede positie te brengen, vandaar kan ik het zelf wel aan. Ze hoeven me dus niet per se af te zetten op 200 meter van de streep. Als ze mij al uit de wind houden in de laatste tien kilometer en mij in goede positie afzetten onder de rode vod, kan ik het zelf wel afmaken.”

Sprintkansen

Hoeveel kansen verwacht Ewan te krijgen in een Tour vol lastig etappes? “De tweede en derde rit zouden op een sprint moeten uitdraaien, maar veel zal afhangen van de wind. Zeker in de tweede rit over de brug. Op dit moment lijkt het wel mee te vallen, maar er kan nog veel gebeuren tegen dan. Het zal wel wat winderig zijn, dus het peloton zal nog altijd heel nerveus zijn. Iedereen zal vooraan willen zitten. Het zal waarschijnlijk geen massasprint worden, maar wel nog altijd in een sprint eindigen.”