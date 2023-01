Caleb Ewan voor ‘zwaar’ Australisch kampioenschap: “Jayco AlUla heeft sleutel in handen”

Caleb Ewan zal aanstaande zondag strijden om de titel in het nationaal kampioenschap van Australië. De renner van Lotto Dstny zal er samen met ploegmaten Jarrad Drizners en Harry Sweeny aan de start komen. Ewan kwam vrijdag nog in actie in het Australisch criteriumkampioenschap.

Ewan zou echter opgegeven in het Australisch criteriumkampioenschap door lichte ziekte. Dat meldt journalist Tim Bonville-Ginn. Desondanks trekt de 28-jarige Ewan met ambitie naar het Australisch kampioenschap van zondag. “Het voelt geweldig om dit jaar weer voor de nationale trui te strijden. Het parcours is wel behoorlijk zwaar, maar als ik een goede dag heb, kan ik meedoen voor de winst”, laat Ewan weten op de ploegsite van Lotto Dstny.

“Mijn laatste deelname aan een Australisch kampioenschap dateert van 2019. Ik was er wel al eens dichtbij met een tweede plaats en ik veroverde de titel bij de beloften op hetzelfde parcours in 2014.” Het kampioenschap bestaat uit een parcours van 185 kilometer. De renners zullen zestien rondes moeten afleggen van bijna twaalf kilometer met daarin de nodige hoogtemeters.

“Het is moeilijk te voorspellen hoe de race zal verlopen. Jayco AlUla heeft waarschijnlijk de sleutel in handen. Ze hebben een sterk team en zullen er alles aan doen om een sprint te vermijden. Maar ik heb ook twee sterke ploegmaten, we zijn klaar voor de strijd”, besloot de Australische renner.