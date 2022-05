Caleb Ewan voelde zich ‘verrassend goed’ in Giro-tijdrit: “Kon de hele tijd pushen”

Caleb Ewan stond zaterdag gebutst aan de start van de individuele tijdrit in Boedapest, na zijn valpartij in de slotfase van de openingsrit van de Giro d’Italia. Toch voelde de Australiër zich naar eigen zeggen ‘verrassend goed’ tijdens zijn tijdrit. “Ik kon de hele tijd pushen”, klonk het na afloop in gesprek met onder meer Cycling Pro Net.

Ewan stond met een bang hartje aan de start van de 9,2 kilometer lange tijdrit in de straten van Boedapest, maar de sprinter van Lotto Soudal had onderweg niet al te veel last van zijn valpartij in de openingsrit. “Hoe het nu gaat? Eigenlijk wel goed. Je weet natuurlijk pas echt hoe het gaat wanneer je ’s ochtends opstaat en op de fiets kruipt, maar het ging eigenlijk wel verrassend goed.”

“Ik voelde me toch behoorlijk goed in de tijdrit. Ik kon van start tot finish kracht zetten. Ik heb gelukkig geen breuken overgehouden aan de val, maar slechts schaafwonden. Ik hoop dat ik er zondag niet al te veel last van heb. Ik hoop andermaal op een goede nachtrust met het oog op de rit van morgen (vandaag, red.).”

Eerste sprintersronde

En een goede nachtrust heeft Ewan wel nodig, aangezien de Australiër vandaag een nieuw kans op een ritzege krijgt voorgeschoteld. De derde etappe van Kaposvár naar Balatonfüred is op maat van de sprinters. “Ik kijk zaterdagavond nog naar het parcours. Ik hoop dat het laatste klimmetje niet te lastig is, maar ik ben momenteel goed aan het klimmen. Als het de andere sprinters pijn doet, is dat alleen maar in mijn voordeel.”