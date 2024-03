zondag 10 maart 2024 om 09:57

Caleb Ewan verlaat Tirreno-Adriatico met maagproblemen

Caleb Ewan zal vandaag niet meesprinten in de slotetappe van Tirreno-Adriatico. De rappe Australiër slaagde er zaterdag niet in om de finish te bereiken van de koninginnenrit met aankomst op de Monte Petrano. Ewan kampte de afgelopen dagen met maagproblemen, zo meldt Jayco AlUla.

Tirreno-Adriatico was in het algemeen zeker geen succes voor Ewan. De 29-jarige coureur kon in geen enkele etappe meedoen voor de overwinning. Dit seizoen staat zijn zegeteller op een. Ewan won begin februari de openingsetappe van de Tour of Oman. Verder werd hij in januari Australisch criteriumkampioen, maar dit is geen UCI-overwinning.

Tegenvaller in aanloop naar Milaan-San Remo

Het feit dat Ewan nu moet opgeven met maagproblemen is een flinke streep door de sportieve rekening, een week voor Milaan-San Remo. De sprinter heeft ook dit seizoen weer zijn zinnen gezet op La Primavera. Ewan stond in het verleden al op het podium van de Italiaanse klassieker: in de edities van 2018 en 2021 eindigde hij als tweede.

De andere beoogde kopman van Jayco AlUla voor Milaan-San Remo, Michael Matthews, sukkelt momenteel ook met zijn gezondheid. De snelle Australiër, in 2015 en 2020 derde op de Via Roma, moest enkele dagen geleden wegens maag- en darmklachten al opgeven in Parijs-Nice.