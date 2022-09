Caleb Ewan tweede in Koolskamp Koers: “Liever andere lead out gehad”

Caleb Ewan werd vrijdag geklopt door Fabio Jakobsen in het Kampioenschap van Vlaanderen. De Australiër van Lotto Soudal begon sterk aan zijn sprint, maar werd in de laatste meters voorbijgestoken door Europees kampioen Jakobsen. “Ik moest mijn sprint sneller aangaan dan ik wilde.”

“Ik voelde me best goed vandaag, de ploeg heeft dan ook geweldig gewerkt voor mij”, vertelde Ewan in het flashinterview. “Met zo een zware tegenwind, had ik eerlijk gezegd niet zo’n lead out gehad. Ik kon daardoor niet echt reageren op anderen, ik moest sneller mijn sprint aangaan dan ik wilde. Fabio had meer snelheid en kon me nog passeren.”

Een tweede plaats voor Ewan, die een lastige dag had. “De weersomstandigheden wisselden continu. Het werd plots koud als het begon te regenen, maar ook snel best warm als de zon begon te schijnen. Je goed kleden werd niet makkelijk. Daarbovenop was er ook vrij veel wind. In het algemeen een zware koers”, aldus de sprinter van Lotto Soudal.

Promotie-degradatie

Ewan scoorde in Koolskamp Koers belangrijke punten voor Lotto Soudal, de Belgische ploeg is nog steeds verwikkeld in de strijd om promotie-degradatie. “We hebben veel punten nodig. Arnaud (De Lie, red.) en ik zijn goed bezig. Als we zo blijven presteren, komt het hopelijk nog goed. Er is nog veel mogelijk, maar alles moet wel goed gaan. Op dit moment zijn we niet veilig, de druk staat er met andere woorden op.”