Caleb Ewan twee dagen op rij laatste in Luxemburg: “Het zal snel moeten beteren”

In de Ronde van Luxemburg wil Caleb Ewan zijn laatste voorbereidingen treffen voor het WK wielrennen, maar de eerste twee dagen is de Australische sprinter als laatste geëindigd in de daguitslag. Lotto Soudal laat weten dat Ewan niet ziek is. “Hij heeft voor de tweede dag op rij geen goed gevoel”, zegt ploegleider Marc Wauters in Het Nieuwsblad.

“Hij is niet ziek en wil niet verder aandringen”, gaat Wauters verder. Jasper De Buyst bleef in beide heuveletappes bij Ewan. Samen met zijn kopman verloor hij al respectievelijk 22 en 39 minuten op de ritwinnaars. Dat is veel meer dan de andere sprinters die rondrijden in Luxemburg.

“Ik vergelijk de situatie met de Tirreno-Adriatico van dit jaar”, aldus De Buyst. “Toen lukte het ook niet echt voor Caleb en gaf hij op in derde rit. Maar een week later vliegt hij over de Poggio en wint hij bijna Milaan-San Remo.”

“Zo’n scenario is voor het WK ook mogelijk. Al weet ik ook wel dat dit niet momenteel niet zo’n opmonterende beelden zijn. Het zal snel moeten beteren”, voegt de vaste lead-out van Ewan eraan toe. “Donderdag moeten we onze kans grijpen. Dat is de enige sprintkans en dan moeten we Caleb nog eens kunnen opvoeren. Als we deze rit kunnen meepikken, is deze ronde geslaagd. Zo snel kan het gaan.”