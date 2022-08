Caleb Ewan terug in actie na ‘maanden pijn’: “Richt me op eendagskoersen”

Caleb Ewan keert terug in koers. De Australiër was een tijdje buiten strijd na de Tour de France nadat hij moest rusten vanwege een sleutelbeenoperatie. Ewan zal deelnemen aan het Circuit Franco-Belge, dat woensdag op het menu staat. “Herstel duurde iets langer dan gedacht.”

Het Circuit Franco-Belge is de tiende en voorlaatste wedstrijd van de Exterioo Cycling Cup. Lotto Soudal komt er naast Ewan met leider in dat klassement Arnaud De Lie, Victor Campenaerts, Brent Van Moer, Jasper De Buyst, Cedric Beullens en Sébastien Grignard in actie.

“Ik ben echt blij dat ik na de Tour de France weer kan koersen. Ik voel me vrij goed na mijn sleutelbeenoperatie van twee weken geleden. Ondanks dat de herstelperiode iets langer duurde dan ik aanvankelijk had gehoopt, was het zeker een goede beslissing om deze operatie na de Tour te plannen”, vertelt Ewan op de ploegsite.

Eendagskoersen als doel

“Ik had al maanden pijn aan mijn schouder en arm en hopelijk is dat probleem nu verholpen. Ik moet wel realistisch zijn woensdag: door de operatie en de verplichte week rust ben ik duidelijk een beetje aan vorm verloren. Meteen strijden voor de overwinning zal dus moeilijk worden maar het is een mooie wedstrijd om de benen weer op gang te krijgen en me voor te bereiden op het volgende deel van het seizoen.”

Dat volgende doel is de Bemer Cyclassics in Hamburg op 21 augustus, gevolgd door de vijfdaagse Deutschland Tour. “Daarna zal ik waarschijnlijk nog een paar eendagswedstrijden rijden om me daarna hopelijk te richten op de Wereldkampioenschappen in Australië”, besluit Ewan.