Caleb Ewan sprint in Benelux Tour naar de winst in Bilzen

Caleb Ewan heeft de vijfde etappe van de Benelux Tour gewonnen. In Bilzen was de Australische renner van Lotto Soudal de sterkste in een massasprint. Sonny Colbrelli werd tweede, Danny van Poppel derde. Stefan Bissegger moest lossen in de finale en raakte zijn leiderstrui kwijt aan Stefan Küng.

Voor de vijfde etappe reisde het peloton af naar Belgisch-Limburg, waar een pittige rit van Riemst naar Bilzen op het programma stond. Vanuit Riemst maakte het peloton eerst een lange lus over de beklimmingen Côte de Richelle, Côte de Chenestre, Côte de Platanes, Côte de Plank en Côte de Hallembaye. Daarna reed het peloton een grotere plaatselijke ronde met een dubbele passage van de Slingerberg, de Keiberg en de Letenberg. De rit eindigde met twee kleinere rondes met de beklimmingen van de Keiberg en de Letenberg.

Evenepoel gaat niet meer van start

Met Stefan Bissegger, winnaar van de tijdrit in Lelystad, wederom in de blauwe trui werd de koers om half elf op gang gebracht. Remco Evenepoel was er niet meer bij; de Belgische renner kampte met maagproblemen en verscheen niet meer aan het vertrek. Vroeg in de koers ontstond de lange vlucht met Hugo Houle (Astana), Jack Bauer (BikeExchange) en Casper Pedersen (DSM). Van hen was Pedersen de best geklasseerde renner op de 33e plaats, op 1:43 minuut van leider Bissegger. Zij reden op de eerste hellingen twee minuten weg bij het peloton.

Met nog 79 kilometer te koersen werd voor de eerste keer de aankomst gepasseerd en vanaf dat moment begon het peloton te versnellen. Taco van der Hoorn zou zich niet meer mengen in de strijd in de finale; de winnaar van de derde etappe staakte wegens ziekte de strijd. Na de tweede passage van de Keiberg tastten de eerste renners de tegenstand een beetje af; Edward Theuns en Victor Campenaerts versnelden, maar raakten niet weg. Enige tijd later probeerde ook Jasper Stuyven het. Het bleef onrustig in het grote pak.

Op de eerste kleinere ronde moest Houle zijn medevluchters laten gaan op de Keiberg. Bauer en Pedersen reden samen door naar de Gouden Kilometer, waar de Nieuw-Zeelandse renner van Team BikeExchange acht seconden pakte, Pedersen zeven en Houle, die op dat moment nog tussen de kopgroep en het peloton in reed, drie. Bauer en Pedersen begonnen met een minuut voorsprong aan de laatste ronde. Lotto Soudal en Alpecin-Fenix cijferden zich volledig weg voor hun sprinters Caleb Ewan en Tim Merlier.

Asgreen opent de finale

Op elf kilometer van de streep was ook de aanval van Bauer en Pedersen voorbij. Op de Keiberg versnelde Kasper Asgreen en Stuyven en Matej Mohorič sprongen mee. De Deense tempobeul, tweede in het klassement, kreeg vlak daarna af te rekenen met mechanische pech en moest alle anderen voorbij laten gaan. Niet alleen Asgreen kwam in de problemen in de finale, dat gold ook voor blauwe trui Bissegger. De Zwitserse renner van EF Education-Nippo moest namelijk lossen uit het peloton.

Van voren deed Mohorič er alles aan om een massasprint te voorkomen. De Sloveen, achtste in het algemeen klassement, kreeg Peter Sagan en Jasper Stuyven met zich mee. Ze kregen echter geen ruimte en het peloton stormde in een hoog tempo af op een spurt. Bahrain Victorious werkte hard voor Sonny Colbrelli, maar het was Caleb Ewan die zijn sprint perfect timede. Colbrelli werd tweede, Danny van Poppel derde. Peter Sagan en Jasper Stuyven maakten de top-5 van de daguitslag compleet.