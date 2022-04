Caleb Ewan ‘slechts’ vijfde in Turkije: “Ik had gewoon niet de benen”

De ene dag is de andere niet, ook voor Caleb Ewan. De Australiër spurtte zondag nog naar de zege in de openingsetappe van de Ronde van Turkije, vandaag kwam hij niet verder dan de vijfde plaats. De sprinter van Lotto Soudal bleek niet over de benen te beschikken om mee te doen voor de overwinning.

Ewan werd door zijn ploeggenoten goed van voren gehouden in de laatste kilometer, maar kwam er in de eindsprint niet aan te pas. De 27-jarige renner zocht na afloop echter niet naar excuses. “Ik had gewoon niet de benen om voor de overwinning te sprinten. De ploeg reed erg goed en ik kreeg in de finale een perfecte lead-out.”

Ewan kijkt nu al uit naar de dag van morgen, als er opnieuw een vlakke etappe op het programma staat. En dus een nieuwe kans voor de rappe mannen in het peloton. “Ik kijk nu al uit naar morgen. De rit van dinsdag zou opnieuw een kans moeten opleveren voor de sprinters.”

Voor Ewan is de Ronde van Turkije zijn eerste koers na een periode van ziekte. Hij moest de voorbije weken passen voor zijn hoofddoel Milaan-San Remo en enkele voorjaarskoersen op Belgische bodem.