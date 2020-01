Caleb Ewan over bosbranden in Australië: “De rook brandde mijn keel door” zaterdag 18 januari 2020 om 16:24

Caleb Ewan arriveerde donderdagavond als laatste deelnemer van de Tour Down Under in Australië. De sprinter van Lotto Soudal hoopt in de eerste WorldTour-wedstrijd van het seizoen direct te scoren, maar wil voordat de eerste etappe van start gaat nog iets kwijt over de bosbranden die het land de afgelopen maand zo teisterden. Daarmee kwam de Australiër afgelopen maand regelmatig mee in aanraking: “De rook brandde mijn keel door.”

De in Monaco woonachtige Ewan was de afgelopen maanden regelmatig op bezoek in Australië om vrienden en familie te zien, maar ook om bij te trainen voor de start van het nieuwe wielerseizoen. “In een bepaalde week blies de felle wind de rook van de bosbranden richting Sydney”, vertelt hij. “Je kunt dan één of twee dagen binnen blijven, maar op de derde dag moet je toch weer de fiets op. Gezond was dat niet, want de luchtkwaliteit was vreselijk.”

47 sigaretten

“Een vriend berekende achteraf dat de lucht die ik op die training inademde even ongezond was als het roken van 47 sigaretten. Ik heb nog nooit gerookt en ik heb dus geen idee hoe dat is, maar dit voelde alleszins zeer slecht”, gaat The Pocket Rocket verder tegen Het Nieuwsblad. “Toen ik de dag erna wakker werd, voelde ik mij doodziek. Ik kon zelfs niet spreken.”

Het is voor Ewan de enige directe aanraking geweest met de bosbranden in Australië, maar in New South Wales – de omgeving waar de Australiër is geboren – heeft de Australiër veel gevolgen van de bosbranden ondervonden. “Daar waren ook bosbranden. Ik woonde daar van mijn zevende tot mijn zeventiende. Toen waren de heuvels rond Bowral nog groen. Nu zijn ze bruin of zwart. Het is vreselijk.”

Tour Down Under

De Tour Down Under gaat, ondanks de bosbranden, ‘gewoon’ door. Op 21 januari staat de eerste etappe tussen Tanunda en Tanunda op het programma. De organisatie liet eerder weten tijdens de wedstrijd de omstandigheden in Australië nauwkeurig in de gaten houden om de veiligheid van de renners te garanderen.