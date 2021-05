Caleb Ewan na tweede ritzege: “Dit was een sprint van 450 meter”

Caleb Ewan heeft zijn tweede ritzege in de Giro d’Italia op zak. In Termoli stond er vandaag geen maat op de kleine Australiër van Lotto Soudal. “Ik ben ontzettend blij met deze overwinning. Dit was een ontzettend moeilijke sprint”, zei hij na afloop in het flashinterview.



Het was een superzware finish. Op de meet voelde mijn benen alsof ze in brand stonden. In feite begon mijn sprint al op 450 meter van de streep”, aldus de gelukkige Ewan.



In de finale kon hij profiteren van het goede werk van zijn Lotto Soudal-ploegmaats. “We wilden de laatste 10 kilometer vooraan in het peloton zitten en dat is gelukt. Zij hebben het perfect gedaan. Voor mij was er één belangrijk punt en dat was de start van dat klimmetje. Doordat ik daar goed werd afgezet, heb ik een hoop energie kunnen besparen.”

Fernando Gaviria probeerde in de slotkilometer een klassieke massasprint te voorkomen door zijn versnelling ongebruikelijk vroeg in te zetten. Voor Ewan was dat het teken om alert te reageren. “Als hij gaat, weet je dat je moet antwoorden. Gaviria is zó sterk. Hij kan dit soort sprints volhouden. Ik heb het tactisch goed aangepakt door even een klein gaatje te laten vallen en met nog 200 meter te gaan, heb ik dat weten te dichten.”

Dankzij zijn tweede ritzege is Ewan de nieuwe leider in het puntenklassement. Een primeur voor de 26-jarige sprinter. “Dit is de eerste keer dat ik de puntentrui mag dragen in een grote ronde. Voor mij is het een grote eer om de maillot ciclamino te mogen dragen. Het zou mooi zijn deze trui te kunnen tonen in de ritten voor de sprinters.”

Het is echter de vraag of het daar nog van gaat komen. Ewan heeft er geen geheim van gemaakt de Giro al in een vroege fase te zullen verlaten. Dit jaar hoopt hij in alle drie de grote rondes een ritzege te boeken. Om dat doel te behalen, kan hij niet iedere ronde uitrijden. “Het plan is nu zo lang mogelijk aan te haken. Maar de komende dagen volgen een paar zware bergetappes.”