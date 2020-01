Caleb Ewan na nieuwe zege: “Ik hou van een technische finish” vrijdag 24 januari 2020 om 08:17

Caleb Ewan is uitstekend aan het nieuwe wielerseizoen begonnen. Het begon allemaal met een overwinning in de Schwalbe Classic, maar ook in de Tour Down Under is de sprinter van Lotto Soudal succesvol met twee ritzeges. “Ik zat ideaal voor het ingaan van de laatste bocht”, zo kijkt Ewan terug op zijn winnende sprint in Murray Bridge.

In de finale van de vierde etappe waren het de bekende sprintersploegen die vooraan de dienst uitmaakten. In een langgerekte sprint werd Bennett opnieuw goed gebracht door Michael Mørkøv, maar ditmaal werd de Ier geklopt door een veel snellere Ewan. “Ik hou van een technische finish”, zo vertelt de winnaar na afloop.

“Ik vroeg aan Roger (Kluge, de laatste man van Ewan, red.) om me af te zetten aan het wiel van Bennett. Dat deed hij ook, waardoor ik in een goede positie aan de laatste bocht begon”, aldus Ewan, die zijn ploeggenoten nog maar eens in het zonnetje zet. “De ploeg hield me de hele dag vooraan, ik ben nooit in de problemen geweest.”

“De jongens hebben echt geweldig werk geleverd.” Het is de vraag of Ewan morgen naar zijn derde ritzege kan sprinten, aangezien de renners in de finale naar Victor Harbor nog een lastige klim moeten overleven. “Het kan morgen alle kanten op. Ik werd vorig jaar nog gelost op de klim, maar we gaan het zien.”