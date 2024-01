donderdag 18 januari 2024 om 09:46

Caleb Ewan na nieuwe ereplaats: “Kon mijn eigen sprint niet rijden”

Caleb Ewan wacht na drie etappes – en drie sprintkansen – nog op zijn eerste zege in de Tour Down Under 2024. De snelle man van Jayco AlUla kwam donderdag niet verder dan een zesde plaats en zag zijn landgenoot Sam Welsford opnieuw naar de zege snellen.

Ewan keek direct na de finish met enkele journalisten terug op zijn sprint. “Het was behoorlijk hectisch en dus ook zeer lastig om je positie te houden. We verloren Luke Plapp (na een val, red.) jammer genoeg al vrij vroeg, waardoor er nog maar drie renners over waren voor de lead-out.”

Toch begon Ewan in een goede positie aan de laatste kilometer. “Ik zat in het wiel van Welsford, maar alle andere sprinters wilden daar ook zitten. Het werd zo een grote chaos. Op het moment dat ik wilde aanzetten, zat ik wat gevangen… Zo werd het een doorsneesprint.”

De 29-jarige sprinter moest zo genoegen nemen met slechts een zesde plaats. “Ik ben toch wel een beetje teleurgesteld. Ik voelde me al wel weer beter, maar het is jammer dat ik niet mijn eigen sprint kon rijden.” Ewan krijgt vrijdag normaal gesproken nog een laatste kans op dagsucces, als de renners koersen richting Port Elliot.