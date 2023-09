woensdag 20 september 2023 om 08:46

Caleb Ewan moet wegens polsblessure passen voor Omloop van het Houtland

Zoek vandaag in de Omloop van het Houtland (1.1) niet naar Caleb Ewan. De Australische sprinter was voorzien voor de Belgische eendagskoers, maar de renner van Lotto Dstny kan wegens een blessure aan zijn pols toch niet starten.

Lotto Dstny moet het vandaag in de Omloop van het Houtland dus doen zonder uitgesproken (sprint)kopman. De Belgische formatie kan nog wel rekenen op Cédric Beullens, Frederik Frison, Jacopo Guarnieri, Arjen Livyns, Rüdiger Selig en Axel De Lie, de oudere broer van Arnaud De Lie.

Moeilijke periode

Ewan gaat momenteel niet door de beste fase uit zijn wielercarrière. De snelle man ligt al een tijdje in de clinch met zijn Belgische ploeg en wist dit seizoen – met de Van Merksteijn Fences Classic – nog maar één wedstrijd te winnen. De Australiër heeft bij zijn huidige werkgever nog een doorlopend contract tot eind 2024, al is het maar de vraag of hij volgend jaar nog zal uitkomen voor Lotto Dstny.

“As we speak ga ik ervan uit dat ik ook volgend jaar nog voor de ploeg rijd. Maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. De ploeg heeft duidelijk gemaakt dat ze mij het liefst weg willen, maar ik heb nog een contract.” Ook Stéphane Heulot, de CEO van Lotto Dstny, deed al zijn zegje. “Het is niet de bedoeling om Caleb zijn carrière verder te schaden. We willen allebei dat hij straks in de best mogelijke situatie terecht komt.”