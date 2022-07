Caleb Ewan gehavend na val in rit 13: “Pijn aan mijn knie en schouder”

Caleb Ewan is niet bezig aan zijn beste Tour de France. De Australische sprinter van Lotto Soudal zette vandaag zijn team op kop om een massasprint uit te lokken, maar kwam zelf ongelukkig ten val. “Vandaag was een kans voor ons, maar we hadden weer pech. Ik weet niet wat er gebeurd is in die bocht.”

“Ik voelde me eigenlijk echt goed vandaag”, vertelde Ewan teleurgesteld aan Eurosport. “Daarom hadden we ervoor gekozen om twee man op kop te zetten om de vlucht te controleren. Ze deden het erg goed.” De voorsprong van die vluchters bedroeg constant twee minuten, tot Ewan op de grond belandde. “Ik weet niet wat er gebeurd is in die bocht.”

De Australiër is jammer genoeg ook niet ongeschonden uit die val gekomen. “Mijn knie doet wat pijn, mijn schouder ook. Ik heb mijn sleutelbeen vorig jaar gebroken dus hopelijk valt het mee. Toen ik gevallen was, voelde ik me minder. Ik heb nog stevig geprobeerd om terug te komen, maar op dat klimmetje had ik geen overschot meer en was het voorbij.”

“Het is nu de dertiende etappe en er zijn nog maar twee sprints geweest. We zagen het als een kans en we wilden die grijpen, maar we hadden weer pech.” Ploegleider John Lelangue gaf in onderstaand gesprek met WielerFlits ook al aan dat pech hun achtervolgt deze Ronde van Frankrijk.