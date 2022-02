Caleb Ewan: “Dit is veelbelovend voor de rest van het seizoen”

Caleb Ewan finishte als zesde in de tweede etappe van de Saudi Tour. Na een lastige aankomst eindigde hij in het overgebleven peloton. De overwinning ging naar Santiago Buitrago, die Andrea Bagioli wist te kloppen.

De tweede etappe van de Saudi Tour kende een lastige aankomst. Santiago Buitrago vocht een duel uit met Andrea Bagioli en wist aan het langste eind te trekken. Caleb Ewan kon het peloton volgen en eindigde als zesde. De Australiër verliest daardoor wel zijn leiderstrui aan Buitrago.

“We wisten dat het heel lastig ging worden vandaag op deze aankomst, maar het was een kans die we niet wouden missen. We wouden het proberen. Ik was uiteindelijk niet zo ver van de overwinning”, aldus de renner van Lotto Soudal na afloop in het flashinterview.

Dat Ewan op deze lastige aankomst mee kon met het peloton kwam niet helemaal als een verrassing voor hem. “Ik heb gewerkt op mijn capaciteiten als klimmer. Ik ben blij met mijn benen van vandaag. Om nu al in een goede vorm te zijn en op zo een finish dicht bij de overwinning te zijn, belooft veel goeds voor de rest van het seizoen. In de Saudi Tour volgen er nu nog twee kansen voor mij, het algemeen klassement echter zal heel moeilijk zijn en niet echt realistisch.”