Santiago Buitrago klopt Andrea Bagioli in Saudi Tour

Santiago Buitrago heeft de tweede etappe in de Saudi Tour op zijn naam geschreven. De 22-jarige Colombiaan van Bahrain-Victorious reed op de steile slothelling weg met Andrea Bagioli en wist de Italiaan in de sprint te vloeren. Door zijn overwinning is Buitrago ook de nieuwe klassementsleider.

Met Caleb Ewan, die gisteren zegevierde na een massasprint, in de leiderstrui ging de Saudi Tour op dag twee verder met een heuvelachtige etappe. De 163,9 kilometer lange rit tussen Taibah University en Abu Rakah kende geen extreem zware beklimmingen, maar in de diepe finale lag wel een flinke kuitenbijter. Het was dus vooral uitkijken naar de puncheurs in het peloton.

Vanuit het vertrek reden er direct drie renners weg. Naast de Noor Martin Bugge Urianstad (Uno-X) en de Griek Polychronis Tzortzakis (Kuwait PCT), die gisteren beiden ook al onderdeel uitmaakten van de vroege vlucht, zat ook de Nederlander Jeroen Meijers (Terengganu Polygon) mee. Na 35 kilometer had het trio al een voorsprong van vier minuten op het peloton. Maar meer ruimte kregen ze niet: door de controle van Lotto Soudal begon het verschil te stabiliseren.

Terwijl Bugge Urianstad doorging met waar hij gisteren aan begonnen was, het rapen van punten voor het tussensprint klassement, werd het gat langzaam maar zeker verder en verder teruggebracht. Uiteindelijk wist Jeroen Meijers nog het langst voorop te blijven. Hij werd met een kleine dertien kilometer te gaan weer teruggepakt. Vanaf dat moment ging het in volle vaart richting de laatste helling.

Toen het toch weer een beetje stilviel, zag Jayde Julius zijn kans gekomen om het te proberen. De Zuid-Afrikaan van Kuwait Pro Cycling Team ging er zeven kilometer voor het einde in zijn eentje vandoor, maar twee kilometer later deed men zijn poging alweer teniet. Met een volledig peloton werd begonnen aan de klim naar de finish.

Voor de echte sprinters bleek het al gauw te zwaar. Zeker toen Santiago Buitrago op een dikke kilometer van de streep aanging en Daniel Oss met zich meekreeg. De twee sloegen een behoorlijk gat, maar Andrea Bagioli wist de sprong toch nog te maken. Sterker nog, de Italiaan, die gisteren nog hard ten val kwam, probeerde op en over de twee koplopers te gaan. Dat was echter buiten Buitrago gerekend.

Terwijl Oss het tempo niet kon volgen, beet Buitrago zich vast in het wiel van Bagioli. Laatstgenoemde moest op kop de sprint beginnen, maar werd verrast door de jonge Colombiaan, die van ver aanging. De renner van Bahrain-Victorious bleek echter genoeg over te hebben en bleef Bagioli zodoende voor. Hij boekte zo zijn eerste profoverwinning.

Op zeven seconden kwam Anthon Charmig (Uno-X) als derde over de streep, net voor de Belg Maxim Van Gils (Lotto Soudal). Caleb Ewan, die zijn leiderstrui verliest aan Buitrago, werd zesde.