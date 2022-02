Santiago Buitrago na overwinning: “Het was echt een lastige finale”

Santiago Buitrago heeft de tweede etappe gewonnen in de Saudi Tour. Na een spannende strijd wist de Colombiaan Andrea Bagioli te kloppen in een sprint met twee. Het is de eerste profzege voor de renner van Bahrain Victorious.

Buitrago wist eerder al vierde te worden in een etappe van de Vuelta a Burgos vorig jaar, waar Edward Planckaert wist te winnen. In de Saudi Tour was het echt raak voor de Colombiaan. Na een stevige helling bleef hij samen met Andrea Bagioli over. In een sprint met twee was het duidelijk dat de renner van Bahrain Victorious nog de meest frisse benen had.

“Ik wil de ploeg bedanken voor het werk dat ze hebben gedaan. Ze waren echt exceptioneel vandaag. Ik ben erg blij met mijn eerste profzege. Het was een zeer lastige finale vandaag, ik was blij toen ik de finish zag”, aldus de 22-jarige renner na afloop in het flashinterview. “Wanneer we vertrokken op de helling voelde ik me goed, we hadden dan ook snel een mooi gat. Ik moest anticiperen op de sprint. Dit is echt een mooie overwinning.”