Caleb Ewan combineert Giro en Tour

Caleb Ewan mikt in 2022 op ritwinst in de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk. De Australiër zal ook weer aan de start verschijnen van Milaan-San Remo, waar hij vorig jaar tweede werd na een indrukwekkende beklimming van de Poggio. Dat maakt Lotto-Soudal bekend op het persmoment van de ploeg.

Vorig jaar kondigde Ewan aan dat hij in één jaar een etappe wilde boeken in alle drie de grote rondes. Nadat hij tweemaal zegevierde in de Giro d’Italia, kwam hij echter al vroeg in de Tour de France zwaar ten val, waarna hij in de Vuelta a España niet eens van start zou gaan. Nu gaat de rappe Aussie dus voor een herhaling in de Giro en revanche in de Tour.

In het voorjaar zal Ewan ook twee Vlaamse koersen rijden: de Oxyclean Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem in Flanders Fields. Voorafgaande aan al de genoemde koersen rijdt de 27-sprinter de Saudi Tour, UAE Tour en Tirreno-Adriatico betwisten.

Programma Caleb Ewan

Saudi Tour (2-5 februari)

UAE Tour (20-26 februari)

Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Milaan-San Remo (19 maart)

Brugge-De Panne (23 maart)

Gent-Wevelgem (27 maart)

Ronde van Italië (6-29 mei)

Ronde van Frankrijk (1-24 juli)