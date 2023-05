Caleb Ewan boekt eerste ‘echte’ zege van 2023: “Vorm komt net op tijd”

Hij moest er lang op wachten, maar Caleb Ewan heeft dan eindelijk zijn eerste UCI-zege van 2023 binnen. De Australiër won zaterdag de Van Marksteijn Fences Classic, de opvolger van de Marcel Kint Classic. “Dit voelt heel goed”, zei hij in het flashinterview na afloop.

Ewan was begin dit jaar de beste in de Schwalbe Classic, een nationale wedstrijd in Australië. Een ‘echte’ zege zat er de maanden daarna echter niet in, al werd Ewan wel enkele keren nipt geklopt. “Ik was er al een paar keer dichtbij”, zegt de sprinter van Lotto Dstny. “Ik ben blij dat mijn team het vertrouwen in me behield. Ik heb dat zelf ook gedaan, ik bleef geloven dat die overwinning er zou komen. Alles moest gewoon een keer goed vallen. De vorm komt net op tijd.”

Ewan was in de Van Marksteijn Fences Classic sneller dan Tim Merlier, die de sprint van ver aanging. “Ik moest vroeg van voren zitten. We gingen aan na de laatste bocht. Ik maakte me daar een beetje zorgen over vanwege de afdaling. Jongens kunnen van achteren komen met veel snelheid. Maar ik ging gewoon, pakte Tims wiel en kon er op het einde voorbijkomen.”

De zege van zaterdag geeft Ewan vertrouwen voor wat nog komt. “Dit is mijn voorbereiding op de Tour. Ik wil aan de Tour beginnen met een aantal zeges op zak en ben blij dat ik er nu eentje pak.”