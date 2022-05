Caleb Ewan afwezig bij eerste sprintkans in Giro: “Heel teleurgesteld”

Caleb Ewan was de grote afwezige in de finale van de sprintetappe naar Balatonfüred in de Giro d’Italia. De Australiër van Lotto Soudal was vooraf de grote favoriet, maar strandde na een mislukte voorbereiding op de achtste plaats. “Ik ben echt heel teleurgesteld”, vertelt hij na afloop.

Geen teken van Ewan in de laatste kilometer. Hij zat totaal niet goed geplaatst, maar wist toch nog achtste te worden. “Ik moest mijn sprint van veel te ver aanzetten”, laat de Pocket Rocket weten via zijn ploeg. “Gelukkig voelden mijn benen heel goed en komen er nog veel kansen aan.”

Daar houdt Ewan, die in het verleden vijf Giro-etappes wist te winnen, zich aan vast. In deze ronde moet hij het doen zonder zijn vaste lead-out Jasper De Buyst, die nog herstellende is van een sleutelbeenbreuk. De trein van Ewan bestaat in de Giro uit Roger Kluge, Michael Schwarzmann en Rüdiger Selig.

