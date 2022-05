Caleb Ewan acht zichzelf niet kansloos voor de zege: “Het is fifty-fifty”

Strijden de vluchters vanmiddag om de ritzege? Of krijgen we toch een gevecht tussen de sterkere sprinters? In de tiende etappe van de Giro d’Italia, van Pescara naar Jesi, zijn er meerdere scenario’s te bedenken. Ook Caleb Ewan zit met de nodige vraagtekens. “Het is normaal iets te zwaar voor mij, maar als ik over goede benen beschik… Ik denk dat het fifty-fifty is”, citeert Cycling Pro Net.

Ewan, die nog altijd op zoek is naar zijn eerste zege in deze Giro d’Italia, hoopt vandaag toch stiekem voor de zege te kunnen sprinten. “De rustdag kwam op een goed moment. Ik voel me nu weer uitgerust. Ik denk dat een kans op een zege vandaag echt fifty-fifty is, net als in de rit die Thomas (De Gendt, in Napels, red.) won. Het is andere renners nog meer op het lijf geschreven, al weet je het maar nooit.”

“Als ik vandaag over goede benen beschik, en er is een gunstig koersverloop, dan kan ik wellicht winnen. Het is echter wel meer een etappe voor Mathieu van der Poel of Biniam Girmay. Normaal is het iets te zwaar, maar we gaan het zien. Ik hoop deze Giro wel met een ritzege te verlaten.” In de rit van woensdag zal Ewan normaal gesproken wel een uitgelezen kans krijgen om te sprinten, aangezien de twaalfde rit naar Reggio Emilia biljartvlak is.