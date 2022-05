Caleb Ewan (2e) baalt: “Maar Démare was gewoon sneller”

Heel even leek Caleb Ewan op weg naar een nieuwe ritzege in de Giro d’Italia, maar de Australische sprintbom werd op de streep nog gevloerd door Arnaud Démare. Het verschil was met het blote oog niet te zien en dus moest er een finishfoto aan te pas komen, maar Ewan trok uiteindelijk aan het kortste eind.

Na afloop was de teleurstelling af te lezen op het gezicht van Ewan. De sprinter van Lotto Soudal stond na de finish de pers te woord, al was hij wel vrij kort van stof. “Op dit moment heerst er teleurstelling. Het was een erg rommelige en daardoor moeilijke sprint. Démare was echter gewoon sneller. Een tweede plaats, dat is niet heel erg goed.”

Voorlopig is het nog niet de Giro van Caleb Ewan. In de openingsetappe naar Visegrád had hij zijn zinnen gezet op de ritzege en de allereerste roze trui, maar moest hij zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel en kwam hij tot overmaat van ramp ten val in de laatste meters.

Twee dagen later stond de eerste massasprint geprogrammeerd, maar Ewan en zijn ploeggenoten van Lotto Soudal kwamen er niet aan te pas. In de rit van woensdag volgde er een nieuwe kans, maar kreeg hij net voor de enige klim van de dag te maken met materiaalpech en zo ging een eventueel nieuwe sprintkans in rook op.