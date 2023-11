woensdag 22 november 2023 om 11:48

Caja Rural-Seguros RGA pikt Sebastian Berwick op bij Israel-Premier Tech

Caja Rural-Seguros RGA kan volgend jaar rekenen op de diensten van Sebastian Berwick. De 23-jarige klimmer uit Australië vertrekt na drie seizoenen bij Israel-Premier Tech. Berwick is de vijfde aanwinst van de Spaanse formatie voor 2024.

De nog altijd jonge Berwick staat te boek als een goede klimmer. In de jaren 2019 en 2020 wist hij zich in dienst van het continentale St George Cycling Team in de kijker te rijden bij Israel-Premier Tech. De Israëlische formatie besloot hem eind 2020 een kans te geven en in te lijven. Berwick reed uiteindelijk drie seizoenen voor deze ploeg, en wist zich enkele keren te onderscheiden.

Zo won hij in zijn tweede profjaar een etappe in de Alpes Isère Tour (2.2). In deze Franse rittenkoers werd hij ook derde in het eindklassement. Afgelopen seizoen kwam hij nog beter voor de dag en dit resulteerde in oktober nog in zijn eerste zege bij de beroepswielrenners. De Australiër won namelijk de tweede etappe in de Tour of Hainan (2.Pro), voor onder meer Óscar Sevilla, Ben Hermans en Valerio Conti.

Berwick liet zich dit jaar ook zien in de Giro d’Italia. In de twaalfde rit naar Rivoli vocht hij met Nico Denz en Toms Skujiņš een driestrijd uit om de ritoverwinning, maar moest hij in de sprint zijn meerdere erkennen in de Duitser en Let. Berwick won dit jaar ook nog de Tour Alsace (2.2) en hij werd dertiende in de Tour Down Under.

Meer vrijheid

Berwick hoopt bij zijn nieuwe ploeg nog meer voor eigen rekening te kunnen rijden. “Ik zie het als een goede kans om een nog belangrijkere rol te vervullen binnen een ploeg. Ik hoop in deze fase van mijn carrière meer kansen te krijgen. Ik zie mezelf als een klimmer, die ook graag in de aanval trekt. Ik hoop volgend jaar nóg beter te presteren en koersen te winnen. De ploeg heeft veel vertrouwen in mijn capaciteiten en ik hoop het waar te maken.”