Caicedo wint op de Etna: “Het is een droom die uitkomt” maandag 5 oktober 2020 om 17:46

Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling) won maandag knap op de Etna. De 27-jarige Ecuadoraan kon zijn gevoel na afloop in het flashinterview nauwelijks onder woorden brengen: “Ik kan het nog steeds niet geloven. Het is een droom die uitkomt.”

Caicedo is vooral trots op zijn progressie in een jaar tijd. “Vorig jaar kon ik nog niet eens in de buurt komen van een overwinning en nu heb ik gewonnen! In de finale probeerde ik me te sparen en kwam ik met de ervaren Giovanni Visconti te zitten. Toen hij aanviel, plaatste ik mijn tegenaanval.”

Aan de meet had Caicedo, die op televisie zichtbaar aan het afzien was, nog meer dan een halve minuut voorsprong op de aanstormende favorieten. “Gelukkig had ik de kracht om het vol te houden tot het einde.”