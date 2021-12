Cadel Evans Great Ocean Road Race gaat volgend jaar definitief niet door

Er werd druk gespeculeerd over mogelijke plannen om de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race volgend jaar naar de periode van het wegwereldkampioenschap in Wollongong te verplaatsen, maar daar kan nu een streep door. De organisatie achter de Cadel Evans Great Ocean Road Race heeft namelijk laten weten dat de koers niet zal doorgaan in 2022.

Bij de afgelasting van de Tour Down Under en Cadel Evans Great Ocean Road Race van 2022 werd door de organisatoren aangekondigd dat ze er alles aan zouden doen om alsnog een plek op de wielerkalender te bemachtigen. “Het gaat echter niet door”, tekent Cyclingnews op uit de mond van Scott Sunderland, de wedstrijdleider van de Cadel Evans Great Ocean Road Race. “We hebben erover gepraat en gekeken naar de alternatieven.”

“Als je van plan bent om een evenement uit te stellen of te annuleren, dan moet je kijken naar de details. We hebben gekeken naar eventuele nieuwe data op de wielerkalender, maar het bleek gewoon een te moeilijke opdracht”, is de duidelijke boodschap van Sunderland.

Tour Down Under

Het is overigens nog onduidelijk of de normale versie van de Tour Down Under eenzelfde lot is beschoren. Eerder deze week wilde de organisatie niet bevestigen of ontkennen dat het houden van een wedstrijd in september een optie was die werd overwogen. Op de vraag of men overwoog om het internationale evenement van de Tour Down Under later in 2022 te laten plaatsvinden rond de wereldkampioenschappen in Wollongong, antwoordde men met een opmerking die verwees naar januari 2023.

Voor de laatste editie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race moeten we terug naar 2020. Dries Devenyns bleek dat jaar de beste in finishplaats Geelong, voor Pavel Sivakov en Daryl Impey. Dit jaar ging de wedstrijd ook al niet door vanwege de coronapandemie en de reisbeperkingen voor wielrenners buiten Australië.