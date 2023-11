donderdag 30 november 2023 om 10:00

Cadeautips voor alle wielrenners: inspiratie voor de feestmaand december

December is de cadeaumaand. Zoek je nog inspiratie voor een leuk cadeau? Bij WielerFlits en RIDE Magazine hebben wat leuks bij elkaar gezocht dat je graag in je schoen of onder de boom zult aantreffen.

Le Patron – Casual wielersokken

Le Patron ken je vast als maker van casual fashion voor fietsers. De collectie van Le Patron is geïnspireerd op de rijke wielerhistorie. De passie en heroïek van toen vertaald naar stijlvolle casual wielerkleding voor nu. Bekijk bijvoorbeeld deze fraaie casual socks. Subtiel laat je zien waar je hart ligt. Kies drie paar sokken en ontvang ze prachtig verpakt in een Le Patron musette. Het perfecte cadeau voor de feestdagen. Schakel daarom een tandje bij en demarreer naar hun online shop. Dan profiteer je meteen van hun feestdagenactie: bij elke bestelling mag je nu namelijk zelf een extra paar casual socks ter waarde van € 9,95 uitkiezen. Een cadeau voor een ander én een cadeau voor jezelf!

De prijs is € 27,95. Bestel dit cadeau hier!

Rogelli Deep Winter overschoenen – Lekker door blijven fietsen

De Rogelli Deep Winter overschoenen bieden de bescherming en warmte die je nodig hebt om de hele winter te blijven fietsen, zelfs op de koudste dagen van het jaar. De extra hoge overschoenen zijn gemaakt van een isolerende en waterdichte stof voor een optimale bescherming tegen de kou en regen. De achterkant van de schoenen is voorzien van een dunner paneel voor extra ventilatie. De teen en hiel zijn versterkt met een extra stevige stof om slijten tegen te gaan. De onzichtbare naden zijn getapet voor extra waterdichtheid. Dat alles maakt deze overschoenen de ideale keuze voor fietsers die zelfs in de meest barre winterse weersomstandigheden willen blijven fietsen. Of zoals Rogelli zegt: Enjoy the distance.

De prijs is € 59,95. Bestel dit cadeau hier!

BBB BarrelPack stuurtas – Veilig en droog

De BBB BarrelPack stuurtas is een waterafstotende stuurtas van Tarpaulin en polyester. Het heeft een waterdichte ritssluiting en een handig zijvak van mesh voor het snel opbergen van kleine items. De stevige bevestigingsstraps passen op verschillende stuurtypen. Binnenin is er een handige bevestigingsclip voor sleutels of andere items. Deze praktische stuurtas is ideaal voor fietsers die hun spullen veilig en droog willen houden tijdens hun ritten.

De prijs is € 42,95. Bestel dit cadeau hier!

FFWD Aero Shirt – Zonder dat je het merkt

Als je gaat fietsen is kleding van hoge kwaliteit enorm belangrijk. Een goede pasvorm zorgt voor meer comfort, maar geeft je ook een goed gevoel over jezelf. Eigenlijk moet je helemaal niet doorhebben wat je aanhebt, het moet perfect zitten. FFWD-fietsshirts zijn ontwikkeld voor professionele teams. Dat merk je als je de stof voelt en aan de manier hoe het zit. Net als bij de wielen staat kwaliteit voorop.

De prijs van het shirt is € 75,00. Bestel dit cadeau hier!

CloseTheGap – Voorbereid op de jaarlijkse stoelendans

CloseTheGap – bekend- van de HideMyBell – is in elk geval voorbereid voor de jaarlijkse stoelendans van de fietsmerken bij de ploegen. Het Nederlandse bedrijf heeft namelijk carbon computerhouders met afklikbare bel in maar liefst 14 verschillende modellen. Zo is er altijd wel een model dat past op de verschillende stuuraansluitingen. Ook voor jou als fanatieke liefhebber.

De prijs is € 62,00. Bestel dit cadeau hier!

Bontrager Windshell teenstuk – Geen wintertenen

Een waterdicht teenstuk bedoeld voor koud en guur weer, ideaal voor wielrenners én mountainbikers. Met de Windshell teenstukken worden je tenen een extra beschermd in de Hollandse winters dankzij het Windshell-materiaal dat wind- en waterdicht is. Zowel bruikbaar voor racen als mountainbiken. Verkrijgbaar in twee maten: S/M en L/XL.

De prijs is € 25,00. Bestel dit cadeau hier!

Shimano Yuki Muts – Warmte & comfort

De Shimano Yuki Muts is de ideale metgezel voor frisse dagen. Deze comfortabele gebreide muts met een schattige pompon biedt de warmte die je nodig hebt. Gemaakt van een merino-wolmix, garandeert hij niet alleen warmte, maar ook ademend comfort. Het reflecterende breiwerk zorgt ervoor dat je het hele jaar door zichtbaar blijft, zelfs bij weinig licht. Het klemlabel met het reflecterende logo voegt een stijlvolle touch toe aan je outfit en houdt je veilig tijdens je avonturen in de buitenlucht.

De prijs is € 39,95. Bestel dit cadeau hier!

Cube Acid Pack Pro 9 stuurtas – Aan alles is gedacht

De nieuwe Acid Pack Pro9 stuurtas is ontwikkeld in samenwerking met ervaren bikepackers. Het tweedelige systeem bestaat uit een harnas en een waterdichte drybag met gelaste naden. Met behulp van het veelzijdige en praktische MOLLE-systeem wordt de houder veilig aan het stuur bevestigd, terwijl de drybag zelf eenvoudig met twee snelsluitingen aan de houder wordt vastgezet. Een horizontale compressieriem zorgt voor een rotsvaste montage. Ook praktisch: het luchtventiel waardoor de inhoud nog verder kan worden gecomprimeerd. Reflecterende details verbeteren de zichtbaarheid bij weinig licht. Ook aan een opzetstuk voor het monteren van een koplamp is gedacht.

De prijs is € 99,95. Bestel dit cadeau hier!

Trivio Hyperion fietsbril – Stijlvol en optimaal zicht

De Trivio Hyperion fietsbril is ontworpen met het oog op comfort en stijl. Met zijn lichte frame biedt deze premium bril een perfecte pasvorm voor zowel mannen als vrouwen. De bril is voorzien van hoogwaardige lenzen die 100% bescherming bieden tegen schadelijke UV-stralen. Of je nu in de volle zon fietst of door schaduwrijke bossen navigeert, de Trivio Hyperion beschermt je ogen optimaal en zorgt voor een comfortabel zicht. De neusbrug van de Hyperion is eenvoudig aan te passen aan je eigen gezichtsvorm voor maximaal draagcomfort. Deze fietsbril wordt geleverd met een luxe hardcardcase, Revo Green spiegellens en transparante lens. De panoramische Revo Green spiegellens is voorzien van ventilatieopeningen en is gemakkelijk te verwisselen. De Hyperion is verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart.

De prijs is € 64,99. Bestel dit cadeau hier!

CyclOn – Voor onder de boom, gemaakt van planten

Heb jij duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wil je niet inboeten op kwaliteit? Kies dan voor de plantaardige onderhoudsproducten van CyclOn. Biologisch afbreekbaar is goed, plantaardig is beter. Geen gevarensymbolen en veilig voor de mens en het milieu. En de topkwaliteit zoals je die van CyclOn gewend bent. CyclOn is niet voor niets marktleider van de Benelux op het gebied van Bike Care. Ontdek de speciale bundel voor de feestdagen.

De prijs van het pakket is € 49,95. Bestel dit cadeau hier!

Abus WBA65 – Hoog & droog

Of het nu gaat om een kostbare racefiets, MTB of full-suspension – wie investeert in een kostbare fiets dient hier natuurlijk voorzichtig mee om te gaan. Voor deze fietsen is er de nieuwe Abus WBA65 BSB, Bike Holder met geïntegreerde muuranker. De WBA65 BSB combineert een muurbeugel en anker tot een zeer veilig systeem. Het muuranker wordt gecombineerd met een houder voor een pedaal. Een andere houder voor het achterwiel zorgt voor balans en een veilige plaatsing van de fiets aan de muur. Samen met een goed kettingslot geef je dieven geen kans in je schuur of garage.

De prijs is € 69,95. Bestel dit cadeau hier!

Wielersport Puzzelboek – Test je kennis

Voor liefhebbers van puzzelen en quizzen is het Wielersport Puzzelboek van denksport het ideale cadeau voor de feestdagen. Hoe goed is jouw kennis van de wielersport? Weet jij welk iconisch wielershirt bij welk klassement hoort? Welke renner waar wereldkampioen werd? Met dit boek test je door middel van quizzen, filippines en beeldpuzzels je kennis. Scheer je benen, vul je bidon met de juiste melange en prepareer jezelf tot de max voor je aan dit flitsende puzzelboek begint: alleen dan kan je met je handen in de lucht over de finish. Beschikbaar in zowel een Nederlandse als Vlaamse versie.

De prijs is € 17,99. Bestel dit cadeau hier!

Last but not least

Echte wielerliefhebbers doe je natuurlijk geen groter plezier dan de nieuwe RIDE Magazine. Onze wintereditie staat in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Over binnen fietsen op de beste smart trainers, buiten fietsen onder uitdagende omstandigheden, maar ook het opzoeken van adembenemende fietsgebieden waar de zon nog wel schijnt. Daarnaast laten we uiteraard de hoofdrolspelers uit het peloton (waaronder Mathieu van der Poel) weer uitgebreid aan het woord.

Voor slechts € 9,95 haal je hem in huis. Bestel dit cadeau hier!