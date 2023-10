dinsdag 31 oktober 2023 om 11:34

Burgos-BH versterkt zich met veelzijdige Mongoliër

Jambaljamts Sainbayar wordt volgend jaar prof. De 27-jarige Mongoliër heeft een contract getekend bij Burgos-BH. Hij komt over van Terengganu Polygon, een Maleisisch Continental-team.

De afgelopen jaren maakte Sainbayar indruk in het Aziatische circuit. Zo won hij een rit in de Tour of Fuzhou (2019), de Ronde van Thailand (2021) en een etappe in de Tour of IRAN (2023). Vorig jaar eindigde hij, tussen de WorldTour-profs, als negende in de Tour of Langkawi. Datzelfde seizoen kroonde hij zich tot Mongools kampioen tijdrijden, terwijl hij dit jaar nationaal kampioen op de weg werd.

Sainbayar staat bekend als klimmer, maar beschikt ook over een sterk eindschot. Bij Terengganu Polygon is hij ploeggenoot van de Nederlander Jeroen Meijers.