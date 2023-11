vrijdag 3 november 2023 om 10:50

Burgos BH versterkt zich met nationale kampioen van Griekenland

En daar is de volgende versterking voor het Spaanse Burgos BH. De Griekse nationaal kampioen Georgios Bouglas komt over van Matrix Powertag, een Japanse continentale ploeg. De 32-jarige sprinter mag voor het eerste in zijn carrière het op een hoger niveau laten zien. Hij rijdt al zijn hele loopbaan voor continentale ploegen.

Al sinds 2009 is Georgias Bouglas actief op het continentale niveau. Hij reed in al die jaren voor ploegen uit Griekenland, China, Japan en Turkije. Door de jaren hen wist de sprinter ook zijn overwinningen mee te pikken. Naast winst in de Ronde van Japan en de Tour of Qinghai Lake werd hij ook al driemaal nationaal kampioen op de weg (2014, 2022, 2023).

De Griek is dan ook verheugd dat zijn prestaties eindelijk tot een profcontract hebben geleid. “Prof worden is iets waar ik de afgelopen jaren naar streefde, dus ik ben vastbesloten om er het beste van te maken. De afgelopen twee seizoenen was ik altijd aanwezig in de sprints van de koersen waaraan ik deelnam, maar het ontbrak mij aan wat hulp om meer een hoofdrolspeler te zijn. Met de hulp van mijn toekomstige teamgenoten ben ik er zeker van dat we enkele overwinningen kunnen behalen.”

Ook Burgos BH is verheugd met de komst van de ervaren sprinter. “Georgios Bouglas is een renner met veel ervaring in Azië en met een groot potentieel voor massasprints. Zijn komst zal ons in staat stellen het team een ​​boost te geven in de kansen die zich in de sprint voordoen. We moesten het sprintersveld, een zeer gevraagde positie bij alle teams, versterken. Dat is nu gelukt”, vertelt technisch directeur David Cantera.

Zevende versterking

Burgos BH heeft dit jaar niet stilgezeten op de transfermarkt. Bouglas is al de zevende aanwinst voor de Spaanse ploeg. Eerder maakte de ploeg de komst van de Australiërs Aaron Gate en George Jackson, de Spanjaarden Sinuhé Fernandez en David Delgado, de Guatemalteekse Sergio Chumil én de Mongoolse Jambaljamts Sainbayar bekend. Daarentegen verloor de ploeg wel een sterkhouder als Pelayo Sanchez aan Movistar.