Burgos-BH pikt José Manuel Díaz op bij Gazprom-Rusvelo

José Manuel Díaz mag zich weer profwielrenner noemen. Nadat zijn werkgever Gazprom-Rusvelo zonder licentie kwam te zitten vanwege de oorlog in Oekraïne, zat de ervaren Spanjaard zondag ploeg. Nu heeft hij een contract getekend tot eind 2023 bij Burgos-BH.

De 27-jarige Díaz reed dit seizoen slechts twee rittenkoersen namens Gazprom-Rusvelo, namelijk de Ronde van Valencia en de Ruta del Sol. In die laatste wedstrijd stapte hij na twee etappes af. Daarna koerste Díaz niet meer. Een hard gelag voor de klimmer, die vorig jaar namens Delko nog de Ronde van Turkije wist te winnen en top-10-plaatsen sprokkelde in wedstrijden als de Tour de l’Ain en de Tour du Limousin.

“Ik heb de hoop nooit verloren en ben doorgegaan met trainen, in de hoop zo snel mogelijk weer te kunnen koersen”, vertelt Díaz. “Ik ben erg blij dat ik de kans heb gekregen bij Burgos-BH. Het is een ploeg waarin ik iedereen ken, en dat is belangrijk om midden in het seizoen aan te sluiten. Ik denk ook dat ze een mooie wedstrijdkalender hebben, die maar weinig teams kunnen bieden. Ik hoop een wedstrijd te winnen en een hoofdrol te kunnen spelen in de Vuelta a España.”