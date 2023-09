zondag 10 september 2023 om 12:29

Burgos-BH neemt vroegtijdig afscheid van gewezen toptalent Andrés Camilo Ardila

Andrés Camilo Ardila koerst niet meer voor Burgos-BH. De 24-jarige Colombiaan had eigenlijk nog een contract tot eind 2023 bij de Spaanse formatie, maar beide partijen nemen eerder afscheid van elkaar. Het is onduidelijk waarom de wegen van Ardila en Burgos-BH nu al scheiden.

Het is nu maar de vraag of we Ardila nog zullen terugzien in het profpeloton. De Colombiaan werd in de winter van 2019 met veel tromgeroffel binnengehaald door UAE Emirates, na zijn imponerende eindzege in de Giro d’Italia voor beloften. Ardila won twee zware bergetappes en bleef in het eindklassement zijn landgenoten Einer Rubio en Juan Diego Alba, maar ook Alessandro Covi, Filippo Conca, Sean Quinn en Filippo Zana voor.

Bij de profs wist Ardila tot op heden echter geen indruk te maken. Zijn eerste profjaar viel door de uitbraak van de coronapandemie grotendeels in het water, maar ook in 2021 en 2022 bleven de resultaten uit. Zijn beste uitslag in een UAE Emirates-shirt noteerde hij in 2021. Hij werd dat jaar elfde in het eindklassement van de Ronde van Burgos.

Ardila vertrok aan het einde van 2022, ondanks een doorlopend contract, bij UAE Emirates en hoopte bij Burgos-BH zijn carrière nieuw leven in te blazen. Dit is niet gelukt, want ook dit seizoen vielen de resultaten tegen. De beste prestatie van de renner in 2023 was een zesde plaats in de zevende rit van de Tour of Qinghai Lake. Ook werd hij achtste in een etappe in de Volta a Portugal. Dit bleek ook meteen zijn laatste wedstrijd voor de Spaanse formatie.