Burgos-BH legt eerste Guatemalteek in profpeloton vast

Burgos-BH heeft vrijdag Sergio Chumil gepresenteerd. De 22-jarige Guatemalteek maakte de afgelopen maanden indruk in het Spaanse amateurcircuit. Chumil is de eerste renner uit Guatemala in het profpeloton.

Chumil kwam in 2022 vanuit Guatemala naar Spanje om met Team Cortizo wedstrijden in de Spaanse beker te rijden. De 22-jarige renner won dit seizoen in Vigo, een rit in de Vuelta a Navarra en de zware Vuelta a Zamora, waarna Burgos-BH besloot hem een contract voor te schotelen.

De komende twee jaar gaat Chumil aan de slag bij het Spaanse ProTeam, waar hij ploeggenoot wordt van Jetse Bol. “Dit is geweldig nieuws voor mijn familie en mijn land”, vertelt de coureur in een persbericht. “Een droom die ik al vele jaren koester komt uit.”

🚨 El guatemalteco Sergio Chumil 🇬🇹 es nuestro primer fichaje para la temporada 2024 Nueva apuesta de futuro como parte del acuerdo con el @ccpadrones 🫱🏼‍🫲🏻 🗣️ “Es un sueño que tenía desde hace muchos años y una gran noticia para mi familia y mi país” 📲 https://t.co/Xt2CenGZtV pic.twitter.com/nUCGFkICs7 — Burgos BH (@BurgosBH) August 4, 2023