Burgemeester Oudenaarde: “Ik hoop dat de Ronde in het najaar kan plaatsvinden” woensdag 1 april 2020 om 17:25

De burgemeester van Kluisbergen ziet een Ronde van Vlaanderen in oktober niet zitten, maar in Oudenaarde hopen ze nog altijd dat ‘Vlaanderens Mooiste’ kan worden verreden in 2020. “Wij zijn slechts een partner, maar het moet mogelijk zijn als er een goeie datum beschikbaar is”, zo vertelt burgemeester Marnic De Meulemeester.

“Ik denk dat de kans klein is, zo niet onbestaande”, zo liet Philippe Willequet, burgemeester van Kluisbergen, eerder weten. De gemeente in de Vlaamse Ardennen heeft naast de Oude Kwaremont ook de Paterberg op haar grondgebied, de twee scherprechters in de finale van het Vlaamse wielermonument. “Ik denk dat voor dit jaar de Ronde gereden is.”

De Meulemeester klinkt in gesprek met Sporza echter een stuk optimistischer. “Onze aandacht moet nu gaan naar de coronacrisis”, zo begint hij zijn relaas. “De Ronde gaat terecht niet door, maar ik hoop wel dat de wedstrijd wordt uitgesteld en hopelijk nog in het najaar kan plaatsvinden. Als de omstandigheden het toelaten, de gezondheid komt namelijk op de eerste plaats.”

Huzarenstukje

“Ik weet dat de Belgische wielerbond, Flanders Classics en de UCI serieuze stappen ondernemen. Ik neem aan dat die gesprekken nog bezig zijn. Of het praktisch haalbaar is? Er moet eerst een nieuwe datum worden geprikt waar iedereen het over eens is. Het is wellicht een huzarenstukje, maar de Ronde is de Ronde. Een monument”, aldus De Meulemeester.

De burgemeester beseft dat hij niet het laatste woord heeft. “Het is niet aan mij om te bepalen of de Ronde alsnog doorgaat, wij zijn slechts een partner. Het moet echter wel mogelijk zijn als er een goede datum is gevonden. Veel mensen zullen dan gelukkig zijn. Ik denk zelf aan een Ronde van Vlaanderen in september, oktober of zelfs nog wat later.”