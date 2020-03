Burgemeester Kluisbergen: “De Ronde van Vlaanderen in oktober organiseren, dat gaat niet” woensdag 25 maart 2020 om 19:15

De kans lijkt klein dat de Ronde van Vlaanderen dit jaar alsnog in oktober verreden zal worden. Dat is althans het oordeel van Philippe Willequet, burgemeester van Kluisbergen. De gemeente in de Vlaamse Ardennen heeft naast de Oude Kwaremont ook de Paterberg op haar grondgebied.

“Ik denk dat de kans klein is, zo niet onbestaande”, vertelt hij aan Sporza. “Niemand heeft een glazen bol. Laat ons eerst kijken hoe het virus evolueert en dan stap voor stap, eventueel, nog andere zaken toelaten. Maar ik denk dat voor dit seizoen en voor dit jaar de Ronde gereden is. Het zal niet doorgaan”, aldus Willequet.

Hij ziet geen heil in het organiseren van ‘Vlaanderens Mooiste’ in het najaar. “De Ronde organiseren in oktober, dat gaat niet. Als het nog zou doorgaan, zal het nooit zijn zoals de vorige edities. Als je spreekt over de Ronde van Vlaanderen, dan spreek je over maanden voorbereiding. Organisatie, politie, seingevers, dat zijn allemaal dingen die tot in de puntjes zijn voorbereid.”

Eerder vandaag werd al bekend dat de Belgische wielerbond de kalender heeft uitgebreid tot en met 31 oktober. Dit moet voor meer ruimte op de kalender zorgen.