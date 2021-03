Burgemeester Nice wil dat slotrit Parijs-Nice niet in Nice finisht

De burgemeester van Nice heeft een oproep gedaan aan Parijs-Nice en organisator ASO. Christian Estrosi wil dat de slotetappe van de Franse rittenkoers niet in zijn stad finisht. Opmerkelijk: niet omdat het slecht gaat met de coronacijfers, maar omdat hij verwacht dat het juist de goede kant op gaat met de cijfers in de kuststad.

“Ik vraag om de annulering van de aankomst van Parijs-Nice zoals die gepland is”, schrijft burgemeester Estrosi op sociale media. In de berichten daarvoor legt hij uit waarom. De afgelopen twee weken zaten de inwoners van Nice in een strenge lockdown, waarbij ze maar één uur per dag naar buiten mochten.

De burgemeester verwacht dat spoedig de gevolgen van die lockdown te zien zal zijn in de besmettings- en de ziekenhuiscijfers. Daarom wil hij de inwoners van zijn stad aan de Franse rivièra dit weekend belonen. “Ik wil de Promenade des Anglais openen voor voetgangers en fietsers, en de tijd om buiten te zijn verlengen van één naar drie uur voor fysieke activiteiten”, aldus Estrosi.

Plan-B

En daarom stelt hij voor om de geplande aankomst van Parijs-Nice op de Promenade des Anglais, de boulevard van Nice, te verplaatsen. Het is nu aan organisator ASO om met een plan-B te komen voor de achtste en laatste etappe van deze editie.

Vorig jaar haalde Parijs-Nice ook de Boulevard des Anglais niet. Toen was, midden in de eerste lockdown, enkele dagen van tevoren besloten om de rittenkoers met een dag in te korten en de finish in Nice te schrappen.

Pour plus de cohérence, je demande également l’annulation de l’arrivée du Paris-Nice telle que programmée. #Nice06 — Christian Estrosi (@cestrosi) March 10, 2021