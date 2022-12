Buitrago hoopt op Tourdebuut in 2023: “De Tour heeft een mooi parcours, de Giro niet”

Santiago Buitrago kende in 2022 zijn doorbraak. Hij won een etappe in de Saudi Tour, een rit in de Vuelta a Burgos én eentje in de Giro d’Italia. “Dit was mijn beste jaar tot nog toe”, zei de Colombiaan in gesprek met Caracol Radio.

“Het was mijn derde jaar bij Bahrain Victorious. Dat ik kon bereiken wat ik heb bereikt, was zowel voor mij als voor het team zeer bevredigend. Zij hebben altijd vertrouwen in mij gehad”, aldus Buitrago, die naast zijn ritzege ook nog twaalfde werd in de Giro. “De drie overwinningen dit seizoen en mijn andere prestaties geven me een zeer tevreden gevoel. Het motiveert me om hard te blijven werken voor wat komen gaat.”

“Het behalen van die etappe in de Giro d’Italia heeft mijn leven veranderd”, aldus de 23-jarige renner. Hij versloeg die dag de Nederlander Gijs Leemreize, die net voor de top van de laatste helling moet lossen bij Buitrago. “Ik weet sindsdien dat ik het in me heb om mijn naam op een prestigieuze erelijst te zetten”, zegt die laatste. “Het is een privilege om bij mijn eerste deelname aan de Giro gelijk een rit te winnen. Het is iets wat ik nog altijd maar moeilijk kan geloven.”

Tourdebuut?

Buitrago begint 2023 met de Saudi Tour (30 januari tot en met 3 februari), waar hij afgelopen jaar succesvol was, maar weet nog niet welke grote ronde hij komend seizoen gaat rijden. “Ik heb er met mijn coach over gesproken, en de Tour heeft een heel mooi parcours. Dat in tegenstelling tot de Giro, waar drie tijdritten in zitten. Ik weet nog niet of ik de Giro of Tour ga doen, maar zonder twijfel is de Tour mijn favoriete koers. Het is de grootste wedstrijd in het wielrennen.””