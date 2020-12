‘Buchmann voert BORA-hansgrohe aan in Giro, Ackermann sprintkopman in Tour’

Emanuel Buchmann zal zich in 2021 focussen op de Giro d’Italia, zo meldt Radsport-News. De Duitse klimmer werd in 2019 nog vierde in de Tour de France, maar volgens meerdere bronnen wil BORA-hansgrohe in de Tour zoveel mogelijk sprintzeges boeken met onder meer Pascal Ackermann.

De formatie van manager Ralph Denk zit met een luxeprobleem. Met Buchmann, Ackermann en Peter Sagan beschikt de ploeg over meerdere potentiële kopmannen voor de Ronde van Frankrijk. BORA-hansgrohe kan ook nog rekenen op sterke klassementsrenners als nieuwkomer Wilco Kelderman, Felix Großschartner, Maximilian Schachmann en Patrick Konrad.

Ackermann lijkt nu al zeker van zijn eerste Tourselectie en dus moeten er nog enkele knopen worden doorgehakt. Volgens Radsport-News mag Buchmann zich bewijzen als kopman in de Giro d’Italia. Kelderman, Schachmann, Großschartner en Konrad worden genoemd als mogelijke luitenanten. Buchmann stond nog nooit aan de start van de Ronde van Italië.

Kelderman

Kelderman geeft in een interview met het Algemeen Dagblad echter aan dat hij de Giro d’Italia waarschijnlijk niet zal betwisten. “Het plan is om naar de Tour toe te werken”, aldus de Nederlander. De ex-renner van Team Sunweb zal eerder in het jaar onder meer deelnemen aan Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Romandië

In de Tour hoopt BORA-hansgrohe dan te scoren met Ackermann en Peter Sagan. De Slowaak, die inmiddels zeven groene truien in de kast heeft hangen, zal volgend jaar dus niet de onbetwiste kopman zijn voor de vlakkere etappes. Ackermann zou kunnen rekenen op zijn vaste sprinttrein, Sagan moet het wellicht doen met slechts één vertrouweling.