Bryan Coquard volgt Bram Welten op als winnaar Tour de Vendée

Bryan Coquard heeft de 51ste editie van de Tour de Vendée gewonnen. Na ruim 206 kilometer werd in de straten van La Roche-sur-Yon gesprint om de overwinning en in die sprint bleek de Cofidis-kopman sneller dan Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Coquard is de opvolger van Bram Welten, die vorig jaar de Tour de Vendée won.

Het ruim 200 kilometer lange parcours in en rond La Roche-sur-Yon was namelijk relatief vlak en dus stond een massasprint in de sterren geschreven. Toch probeerden Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) en Thomas Denis (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) de koers wat kleur te geven. Het peloton gaf hen ruim vier minuten voorsprong.

Eenzame aanvalspoging Anthony Delaplace

Delaplace gooide ruim 100 kilometer voor de finish zijn medevluchter overboord en was daarna lange tijd de eenzame koploper in de koers. Hij kreeg diverse keren groepjes achter zich aan. Onder meer Conn McDunphy, Cesar Macias (beiden (EvoPro Racing) en Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi) waagden een poging, maar zij werden ingerekend.

Op het finalecircuit rond La Roche-sur-Yon besloten Cofidis en Groupama-FDJ het tempo steeds verder te verhogen. Daardoor werden alle tegenaanvallen gecounterd en kon Delaplace een kleine 30 kilometer voor de meet worden ingerekend. Fabien Grellier (TotalEnergies) en Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) besloten daarop in de aanval te gaan.

Zij mochten even vooruit rijden, maar werden 17 kilometer voor de finish dan toch ingerekend. Steeds meer sprintersploegen meldden zich in de slotfase op kop van het peloton, maar dat weerhield Andrea Mifsud er niet van om nog aan te vallen. De Franse continentale renner werd drie kilometer voor de meet echter ingerekend.

Démare vs. Coquard

Niets stond een massasprint meer in de weg. Groupama-FDJ ging met een trein van vier renners de laatste twee kilometer in, in dienst van kopman Arnaud Démare. Door het hoge tempo werd ook nog gevallen in de achtergrond, maar het grootste deel van het peloton kon door.

In de oplopende finishstraat werd Démare geloodst door Ramon Sinkeldam, maar de Franse sprinter liet zich in de finale verrassen. Bryan Coquard ging namelijk de sprint eerder aan en wist die inspanning vol te houden tot op de streep. Démare kon zijn landgenoot niet meer remonteren en strandde op de tweede plaats. Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM) eindigde als derde.

De beste Belg was Christophe Noppe (Arkéa-Samsic) op de vierde plaats. Sinkeldam kwam als zesde over de meet en was daarmee de beste Nederlander.