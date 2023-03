Bryan Coquard en Ion Izagirre voeren Cofidis aan in Parijs-Nice

Cofidis speelt in de komende editie van Parijs-Nice (5-12 maart) Bryan Coquard en Ion Izagirre uit als kopmannen. Coquard is de sprinter met dienst, Izagirre is de aangewezen renner om een goed klassement te rijden.

Voor Coquard is het zeker niet de eerste keer dat hij aan de start zal verschijnen van Parijs-Nice, maar de 30-jarige sprinter was nog niet erg succesvol in de Franse ronde. Coquard zal echter met vertrouwen afreizen naar startpunt La Verrière, aangezien hij eerder dit jaar – na zeer lang aandringen – zijn eerste zege op WorldTour-niveau wist te boeken. In de Tour Down Under won hij de voorlaatste etappe naar Willunga Township.

Ion Izagirre (34) is ook een vaste klant in Parijs-Nice. De Baskische klimmer won in 2019 na een knappe solo al eens de slotrit met aankomst in Nice en stond in 2021 als derde man op het eindpodium van de ‘Koers naar de Zon’. Izagirre kwam afgelopen zaterdag nog lelijk ten val in de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño, maar demonstreerde in deze wielerronde ook al zijn goede vorm.

Cofidis rekent in eigen land ook op Rubén Fernández, Simon Geschke, Alexis Renard, Benjamin Thomas en Max Walscheid.