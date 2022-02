Bryan Coquard bezorgt Cofidis overwinning in Ster van Bessèges

Bryan Coquard heeft de tweede etappe van de Ster van Bessèges winnend afgesloten. De Franse sprinter van Cofidis bleek op het slotklimmetje in finishplaats Rousson net iets sterker dan leider Mads Pedersen, die wel leider blijft. De Noorse belofte Tobias Halland Johannessen kwam als derde over de streep.

Na de spectaculaire openingsrit van gisteren, gewonnen door Mads Pedersen, ging de Ster van Bessèges vandaag verder met opnieuw een interessante etappe. Op dag twee moest er namelijk nog meer geklommen worden. De 156 kilometer lange rit voerde het peloton van Saint-Christol-lèz-Alès naar Rousson, met onderweg de Côte de Lasalle (4,3 km aan 5,5%) en de Côte du Pradel (6,4 km aan 4,5%) als mogelijke scherprechters. Vervolgens werd er in een dollemansvaart naar de voet van het slotklimmetje in Rousson (1,6 km aan 6,3%) gereden, waar de finishstreep was getrokken.

Vier renners vormen de vroege vlucht

Vier renners kregen in de beginfase van de etappe de ruimte om een vroege vlucht op poten te zetten. Go Sport-Roubaix Lille Métropole had met Thomas Denis een mannetje mee in de vroege ontsnapping, Jens Reynders was mee namens Sport Vlaanderen-Baloise, B&B Hotels-KTM stuurde Alexis Gougeard mee in de vuurlinie en Martí Marquez Roman werd door Equipo Kern Pharma naar voren geschoven als aanvaller. De voorsprong van de vier avonturiers liep op tot goed vier minuten.

In de kopgroep was er een fikse strijd gaande om de bergtrui, maar voor de etappezege kwamen Denis, Marquez Roman, Gougeard en Reynders niet in aanmerking. Met nog ruim twintig kilometer op de koersteller kwam er een einde aan de vroege vlucht, maar werd het ook onrustig in het peloton. Rémy Rochas, die onlangs zijn handtekening mocht zetten onder een verbeterd contract bij Cofidis, reed even voor het peloton uit en ook Sébastien Reichenbach koos voor de aanval. Beide renners werden echter al snel weer bij de lurven gegrepen.

Coquard weet weer wat winnen is

Met een compact peloton trokken we vervolgens naar de laatste kilometers richting Rousson. Daar kregen de renners dus nog een lastige slotklim voor hun kiezen. Leider Pedersen en Coquard bleken over de sterkste benen te beschikken en vochten een verbeten duel uit op de steilste stroken van de slothelling. De zege ging uiteindelijk naar de rappe Fransman, die voor het eerst sinds 2020 weer een wedstrijd (openingsetappe La Route d’Occitanie) wist te winnen. Vorig jaar moest de 29-jarige Coquard het doen met de nodige ereplaatsen.

