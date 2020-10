Bryan Coquard: “Alleen nog last van de knie als ik met mijn dochter speel”

Het duurde bijzonder lang voor de podiumceremonie van de Scheldeprijs van start kon gaan vandaag, omdat ene Bryan Coquard nog vanuit zijn ploegbus opgetrommeld moest worden. De Fransman van B&B Hotels-Vital Concept kwam als vierde over de streep, maar mocht na diskwalificatie van Ackermann tot zijn eigen verbazing toch nog op het podium.

“Wat een verrassing”, lachte Coquard na afloop. “Ik was al doorgereden naar de bus omdat ik dacht dat ik vierde was geworden, maar dit is natuurlijk nog leuker. Op anderhalve kilometer van het einde was ik mijn ploegmaats verloren, dus moest ik alleen de meubelen redden. Dan is dit zeker geen slecht resultaat. Ik moet dus niet teleurgesteld zijn, en zelfs met die vierde plek was ik niet teleurgesteld geweest. Ik was goed gerecupereerd van de Tour en voelde me goed vandaag.”

Kniepijn

In die Tour strandde de vinnige Coq op zeven top 10-plaatsen, met als beste resultaat een derde plek na Van Aert en Boasson Hagen in etappe zeven. “Ik mag dus wel tevreden zijn met mijn Tour denk ik. Het was heel leuk om er nog eens bij te zijn na jaren afwezigheid. Alleen jammer dat ik in de laatste week gevallen ben op mijn knie en daar behoorlijk veel last van gehad heb. Anders was er nog meer mogelijk geweest en had ik misschien wel mijn handen in de lucht kunnen gooien.”

Met de knie zit het intussen duidelijk beter. “Althans, op de fiets toch”, lachte Coquard. “Ik heb er wel nog veel last van als ik met mijn dochtertje van zeven maanden speel of haar optil. Maar op de fiets is het gelukkig helemaal oké, anders word je hier niet derde.”

Boeckmans

Speciaal vandaag: de Scheldeprijs was vermoedelijk de laatste wedstrijd van zijn ploegmaat Kris Boeckmans. Hoe heeft de Fransman Boeckmans als ploegmaat ervaren? “Kris is natuurlijk een super coureur. Hij heeft de afgelopen drie jaar fantastisch werk voor mij verricht. Vandaag hebben we nog samen achterin het peloton gereden en gepraat. Hij heeft gezegd dat hij de strijd om een ploeg te vinden nog niet wil opgeven en ik steun hem daar ten volle in. Laten we hopen dat het lukt.”