Bryan Alaphilippe (25) zet punt achter carrière

Wielerflits Kort

Bryan Alaphilippe, de jongere broer van wereldkampioen Julian Alaphilippe, heeft zijn wielercarrière beëindigd. De 25-jarige Fransman reed sinds het begin van dit seizoen voor de amateurploeg van Team U Nantes Atlantique.

Alaphilippe geeft de voorkeur aan een maatschappelijke carrière. Hij gaat aan de slag bij het sportkledingmerk Ekoi, waar hij manager wordt van een sportwinkel in de zuidelijke badplaats Fréjus.

De jongere broer van de wereldkampioen kwam vier seizoenen uit op continentaal niveau. Van 2015 tot en met 2017 koerste Alaphilippe voor Armée de Terre en vorig seizoen was hij actief voor St. Michel-Auber 93. Zijn enige profoverwinning behaalde hij in 2017 in de derde etappe van de Ronde van Portugal (UCI 2.1). Ook won hij in 2019 een ritzege in de Ronde de l’Oise (UCI 2.2).

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bryan Alaphilippe (@bryan_alaphilippe)