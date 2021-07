Bruno Armirail tot eind 2024 bij Groupama-FDJ

Bruno Armirail heeft zijn contract bij Groupama-FDJ opengebroken en verlengd. De 27-jarige Fransman, die momenteel bezig is aan zijn eerste Tour de France, ligt daardoor tot en met het seizoen 2024 vast bij de WorldTour-ploeg.

“Ik ben trots dat ik dit avontuur kan voortzetten en ik ben dankbaar voor de kans om mijn contract te verlengen”, reageert Armirail op zijn nieuwe verbintenis. “De ploeg toont vertrouwen in mij en geeft mij alles om rustig mijn werk te doen. Ik wil hier blijven groeien en mijn best doen voor de ploeg, in elke koers.”

Na twee deelnames aan de Vuelta kreeg Armirail de kans om aan de zijde van David Gaudu te debuteren in de Tour. “Er is nog ruimte voor verbetering, maar ik ben trots op mijn eerste deelname aan de Tour. Je blijft hier dingen leren, omdat het een andere wedstrijd is dan alle andere. Er komen nog geweldige etappes aan waarin veel kan gebeuren.”

Armirail kwam eerst twee seizoenen uit voor Armée de Terre, voordat hij in 2017 als stagiair bij Groupama-FDJ belandde. Daar maakte hij in 2018 zijn debuut in de WorldTour. Sindsdien is Armirail vooral een gewaardeerde helper voor de kopmannen van de Franse ploeg.