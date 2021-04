Brugge en Antwerpen komende zes jaar om beurten startplaats Ronde van Vlaanderen

De kogel is door de kerk: de start van de Ronde van Vlaanderen keert terug naar Brugge. De stad zal de start van Vlaanderens Mooiste de komende zes jaar afwisselend organiseren met Antwerpen, de huidige startplaats van de Ronde. Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, maakte dit voor de start van de wedstrijd bekend.

In 2022, 2024 en 2026 zal het ‘Heeren, vertrekt’ klinken in Antwerpen. In 2023, 2025 en 2027 zal de Ronde vertrekken vanuit Brugge. De wielerklassieker startte bijna twintig jaar lang in Brugge, tot Antwerpen de startplaats in 2017 het stokje overnam.

Omdat het contract tussen Flanders Classics en de stad Antwerpen na dit jaar afliep was dit voor Brugge de uitgelezen kans om de Ronde weer binnen te halen. De stad besloot om niet tegen Antwerpen op te bieden, maar juist de samenwerking te zoeken. De twee steden dienden dan ook een gezamenlijk voorstel ingediend bij Flanders Classics, en met succes.

“Ik denk dat we hier veel veel mensen, zeker de Vlaamse koersliefhebber ook, gelukkig mee maken”, aldus Van Den Spiegel. “Zo kunnen we de Ronde van Vlaanderen nog wat extra grandeur geven en er nog meer Vlaanderen van maken.”