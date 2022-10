Bronzen WK-medaille Roy Eefting op onderdeel scratch

Roy Eefting heeft op het WK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines een bronzen medaille gewonnen. Dat deed de 33-jarige Nederlander op het onderdeel scratch. Hij hield daarmee de Belg Tuur Dens van het podium.

De winst op de scratch ging naar het nog maar 19-jarige toptalent Dylan Bibic uit Canada. Hij hield de Japanner Kazushige Kuboki achter zich. Het brons was voor Eefting, die in de laatste ronde (van de zestig) nog sterk kwam opzetten. Net buiten het podium, op de vierde plaats, eindigde Tuur Dens namens de Belgische ploeg. De 22-jarige coureur, die op de weg uitkomt voor Sport Vlaanderen-Baloise, kwam tekort voor brons.

Voor Roy Eefting is het de derde keer dat hij een medaille wint op een wereldkampioenschap op de piste. In 2019 won hij al eens zilver op de scratch en in 2020 greep hij brons op het onderdeel puntenkoers.

🚴🌈 | Een bronzen plak. Even leek er meer in te zitten voor Roy Eefting, maar alsnog een prachtig resultaat. 🇳🇱🇳🇱 #SQY2022 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/0gx5H4vnpO — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 13, 2022