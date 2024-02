vrijdag 2 februari 2024 om 14:12

Bronzen Michael Vanthourenhout: “Het viel toch een beetje tegen”

Michael Vanthourenhout was in het WK Mixed Team Relay de man die voor België nog een achterstand van 38 seconden moest dichten in de slotronde, maar daar slaagde hij – logischerwijs – niet meer in.

“Het viel toch een beetje tegen”, zei Vanthourenhout achteraf tegen Sporza. “Halverwege in het rondje begon ik al te verzuren. Je voelde op dat moment dat er niet veel meer inzat en ik heb me dan maar neergelegd bij de derde plaats.”

Vanthourenhout zag de Mixed Relay sowieso niet echt als een doel. “Ik heb deze voormiddag nog anderhalf uur getraind. Eerst op de weg, daarna hebben we de parcoursverkenning gedaan en nu de Mixed Relay. Het was een goede dag richting zondag.”

De West-Vlaming zag het parcours grondig veranderen. “Je ziet nu extra goed waar het lastig is, waar de verschillen in het rondje worden gemaakt. Twee uur geleden was het nog bevroren, nu wordt het lastiger en lastiger, omdat alle modder loskomt.”